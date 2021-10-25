Изменчивая погода ожидается в Забайкалье на неделе

Морозы по ночам и потепление днем ожидаются на неделе в Забайкальском крае, сообщает Забайкальский Гидрометцентр.

Во вторник преимущественно без осадков. Ветер ожидается 4-9 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду. Температура ночью составит 6-11 градусов, местами 1-6 градусов мороза. Днем будет 7-12 градусов тепла, при облачности 2-7 градусов тепла.

В среду будет преимущественно без осадков, ночью по северной половине края местами небольшой снег. Ветер западный 2-7 метров в секунду, днем в отдельных районах 7-12 метров в секунду. Температура ночью составит 6-11 градусов, при облачности 1-6 градусов мороза, днем 8-13 градусов, местами 3-8 градусов тепла.

В четверг преимущественно без осадков. Ветер будет 3-8 метров в секунду, днем в отдельных районах 8-13 метров в секунду. Температура ночью ожидается 7-12 градусов, местами 2-7 градусов мороза, днем 8-13 градусов тепла, местами 3-8 градусов тепла.