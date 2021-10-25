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Изменчивая погода ожидается в Забайкалье на неделе

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Морозы по ночам и потепление днем ожидаются на неделе в Забайкальском крае, сообщает Забайкальский Гидрометцентр.

Во вторник преимущественно без осадков. Ветер ожидается 4-9 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду. Температура ночью составит 6-11 градусов, местами 1-6 градусов мороза. Днем будет 7-12 градусов тепла, при облачности 2-7 градусов тепла.

В среду будет преимущественно без осадков, ночью по северной половине края местами небольшой снег. Ветер западный 2-7 метров в секунду, днем в отдельных районах 7-12 метров в секунду. Температура ночью составит 6-11 градусов, при облачности 1-6 градусов мороза, днем 8-13 градусов, местами 3-8 градусов тепла.

В четверг преимущественно без осадков. Ветер будет 3-8 метров в секунду, днем в отдельных районах 8-13 метров в секунду. Температура ночью ожидается 7-12 градусов, местами 2-7 градусов мороза, днем 8-13 градусов тепла, местами 3-8 градусов тепла.

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Топ комментариев

Uynachalnica

Как им с работой то не повезло! Может лучше на завод с тамошней столовой?!

Feed your head

Идиотия на Окраине прогрессирует.Туда де6илам и дорога.

artemizz

Мне кажется, уже можно сделать одну постоянно висящую в топе статью под заголовком "Всё в России подскочит...

Иркут 69

Что то не видно по их физиономиям, что б их плохо кормили... 😀
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