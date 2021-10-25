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Мертвого мужчину нашли на стройке нового ЛДС в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Мужчина найден мертвым в бытовке на стройке нового ЛДС в Новосибирске, сообщило СУ СКР по региону. Это уже второй подобный случай.

«В помещении "Бытового городка Бытовка 38", расположенном на улице Немировича-Данченко, 160 в Кировском районе города Новосибирска, обнаружено тело 39-летнего мужчины без видимых признаков насильственной смерти», — говорится в сообщении следствия.

По факту гибели мужчины организована доследственная проверка. На прошлой неделе следователи проверяли информацию о смерти другого человека, тело которого также нашли на стройке ЛДС, в траншее.

Новый ЛДС строят на левом берегу Оби недалеко от остановки «Горской» к Молодежному чемпионату мира по хоккею, который пройдет в Новосибирске в 2023 году.

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