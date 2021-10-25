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Моргенштерн решил стать хорошим

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из видео

Рэпер Моргенштерн решил стать примером для подражания и заняться благотворительностью. Об этом он рассказал в интервью Ксении Собчак.

«Я наигрался в шоу-бизнес, в музыку. Я занял там лидирующую позицию, удерживать ее мне не интересно», — сказал Моргенштерн, рассуждая о смене приоритетов.

Рэпер заявил, что хочет жить для себя, не обращая внимания на общественное мнение и хейт в его адрес. Теперь музыкант планирует «нести в мир добро и позитив».

Одним из способов создать новый образ артиста станет занятие благотворительностью. При этом Моргенштерн планирует делать добро громко и публично, чтобы стать примером для подражания.

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