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Трусова выиграла Гран-при Америки с травмой ноги

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Telegram-канал ОКР

Российская фигуристка, бронзовый призер чемпионата мира Александра Трусова выиграла первый этап серии Гран-при Skate America — она исполнила только один четверной прыжок из-за травмы ноги.

За две программы спортсменка набрала 232,37 балла. Второе место заняла другая россиянка Дарья Усачева (217,31 балла), третьей стала Ю Ен из Южной Кореи (216,97 балла). Еще одна представительница сборной России Ксения Синицына финишировала пятой.

«Мы облегчили контент до одного четверного прыжка. Для меня это очень легкий вариант, и поэтому получилось прокатать чисто. Но я хочу больше четверных», — сказала Трусова сразу после победы.

Фигуристка накануне стартов признавалась, что получила травму ноги. На контрольных прокатах в Челябинске она откатала произвольную программу с пятью четверными прыжками.

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