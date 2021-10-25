Назван срок завершения испытаний танка «Армата»

Государственные испытания новейших танков Т-14 на универсальной тяжелой платформе «Армата» планируется завершить в 2022 году, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

«Государственные испытания новых танков Т-14 продолжаются с положительными результатами. Согласно плану они должны быть завершены в первой половине 2022 года» — сказал РИА Новости источник.

По его словам, «в рамках испытаний последовательно подтверждаются тактико-технические требования Минобороны к новой машине».

Т-14 «Армата» — разработанный Уралвагонзаводом основной танк, вооруженный 125-миллиметровой гладкоствольной пушкой 2А82-1М, способной применять управляемые снаряды. Особенность танка в том, что его экипаж размещен в бронекапсуле, а башня управляется дистанционно.

У боевой машины самое современное бортовое оборудование, в том числе боевая информационно-управляющая система и радиолокационные станции. Т-14 также оснащен аппаратурой единой системы управления тактического звена.