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Назван срок завершения испытаний танка «Армата»

Источник:
РИА Новости
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Фото: Alexey Vasilenko / CC BY-SA 4.0

Государственные испытания новейших танков Т-14 на универсальной тяжелой платформе «Армата» планируется завершить в 2022 году, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

«Государственные испытания новых танков Т-14 продолжаются с положительными результатами. Согласно плану они должны быть завершены в первой половине 2022 года» — сказал РИА Новости источник.

По его словам, «в рамках испытаний последовательно подтверждаются тактико-технические требования Минобороны к новой машине».

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Т-14 «Армата» — разработанный Уралвагонзаводом основной танк, вооруженный 125-миллиметровой гладкоствольной пушкой 2А82-1М, способной применять управляемые снаряды. Особенность танка в том, что его экипаж размещен в бронекапсуле, а башня управляется дистанционно.

У боевой машины самое современное бортовое оборудование, в том числе боевая информационно-управляющая система и радиолокационные станции. Т-14 также оснащен аппаратурой единой системы управления тактического звена.

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Uynachalnica

Как им с работой то не повезло! Может лучше на завод с тамошней столовой?!

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Идиотия на Окраине прогрессирует.Туда де6илам и дорога.

artemizz

Мне кажется, уже можно сделать одну постоянно висящую в топе статью под заголовком "Всё в России подскочит...

Иркут 69

Что то не видно по их физиономиям, что б их плохо кормили... 😀
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