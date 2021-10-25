Сильный ветер распространил пожар от покрышек на складе в Новосибирске

Покрышки загорелись на складе на улице 2-я Станционная в Новосибирске, тушению мешает сильный ветер, сообщает ГУ МЧС по региону.

В 12.00 пожарно-спасательные подразделения выехали по сообщению о возгорании покрышек на открытой территории по улице 2-я Станционная, 30 корпус 16 в Ленинском районе Новосибирска. По этому адресу расположена компания «ЭкоПром». Она производит резиновую крошу и утилизирует шины.

Усиленная группировка пожарных осуществляет ликвидацию пожара на предварительной площади 600 квадратных метров. По оперативной информации существует угроза распространения огня на ближайшие складские помещения. Сообщений о пострадавших не поступало.

Сильные порывы ветра осложняют работу пожарным и способствуют стремительному распространению огня.

Почти 50 человека проводят тушение пожара, осуществляют защиту складских помещений от огня, а также производят пожарные разрывы путем раскатывания покрышек, находящихся на территории. Для замеров предельно допустимой концентрации воздуха к месту пожара следуют специалисты Роспотребнадзора.