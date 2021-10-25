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Сильный ветер распространил пожар от покрышек на складе в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Покрышки загорелись на складе на улице 2-я Станционная в Новосибирске, тушению мешает сильный ветер, сообщает ГУ МЧС по региону.

В 12.00 пожарно-спасательные подразделения выехали по сообщению о возгорании покрышек на открытой территории по улице 2-я Станционная, 30 корпус 16 в Ленинском районе Новосибирска. По этому адресу расположена компания «ЭкоПром». Она производит резиновую крошу и утилизирует шины.

Усиленная группировка пожарных осуществляет ликвидацию пожара на предварительной площади 600 квадратных метров. По оперативной информации существует угроза распространения огня на ближайшие складские помещения. Сообщений о пострадавших не поступало.

Сильные порывы ветра осложняют работу пожарным и способствуют стремительному распространению огня.

Почти 50 человека проводят тушение пожара, осуществляют защиту складских помещений от огня, а также производят пожарные разрывы путем раскатывания покрышек, находящихся на территории. Для замеров предельно допустимой концентрации воздуха к месту пожара следуют специалисты Роспотребнадзора.

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Новосибирск #Происшествия
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Uynachalnica

Как им с работой то не повезло! Может лучше на завод с тамошней столовой?!

Feed your head

Идиотия на Окраине прогрессирует.Туда де6илам и дорога.

artemizz

Мне кажется, уже можно сделать одну постоянно висящую в топе статью под заголовком "Всё в России подскочит...

Иркут 69

Что то не видно по их физиономиям, что б их плохо кормили... 😀
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