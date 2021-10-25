Юлия Барановская начала осваивать пилон

Телеведущая и бывшая жена Андрея Аршавина Юлия Барановская опубликовала видео с первой тренировки занятий на пилоне.

«Оказывается я плохо знаю свое тело, оно может больше, чем думает мой мозг», — написала Барановская.

На видео, опубликованном в Instagram, Барановская показала несколько элементов и связок на шесте, которые могут выполнить далеко не все новички. Телеведущая же уточнила, что это ее первое занятие.

Звездные коллеги прокомментировали публикацию Барановской, оставив эмодзи в виде огонька. Занятие телеведущей оценили Андрей Малахов, Елена Север, Ирина Безрукова, Екатерина Одинцова, Яна Рудковская, Валерия и другие.

Ранее танцами на пилоне начала заниматься ведущая Ольга Бузова, чтобы применить свои навыки в своем шоу. Но пока достижения звезды вызывают больше насмешек, чем похвалы.