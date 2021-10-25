Депутат пожаловался на скудное питание в Госдуме

Депутат Госдумы от КПРФ Николай Харитонов пожаловался на скудное питание в здании нижней палаты парламента, отчего народные избранники голодают.

«Два года нет нормального питания… Тот магазинчик на первом этаже (в Госдуме), сходите с утра, посмотрите — там полтора, два яйца, и депутаты с работниками аппарата верхом друг на друге покупают. Маленький, тесный (магазинчик)…» — передает слова Харитонова с заседания «Росбалт» (признан в РФ СМИ-иноагентом).

По словам коммуниста, депутаты и сотрудники нижней палаты парламента вынуждены «нести на плечах» еду из ближайшего кафе и терпеть очереди в «магазинчике».

Харитонов предложил организовать «столовую с питанием по фракциям в определенное время». В ответ спикер Госдумы Вячеслав Володин напомнил, что необходимые меры по обеспечению депутатов питанием с соблюдением всех требований будут приняты уже с 1 ноября.