НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Депутат пожаловался на скудное питание в Госдуме

Источник:
Sibnet.ru
287 3
Фото: © Госдума РФ

Депутат Госдумы от КПРФ Николай Харитонов пожаловался на скудное питание в здании нижней палаты парламента, отчего народные избранники голодают.

«Два года нет нормального питания… Тот магазинчик на первом этаже (в Госдуме), сходите с утра, посмотрите — там полтора, два яйца, и депутаты с работниками аппарата верхом друг на друге покупают. Маленький, тесный (магазинчик)…» — передает слова Харитонова с заседания «Росбалт» (признан в РФ СМИ-иноагентом).

По словам коммуниста, депутаты и сотрудники нижней палаты парламента вынуждены «нести на плечах» еду из ближайшего кафе и терпеть очереди в «магазинчике».

Харитонов предложил организовать «столовую с питанием по фракциям в определенное время». В ответ спикер Госдумы Вячеслав Володин напомнил, что необходимые меры по обеспечению депутатов питанием с соблюдением всех требований будут приняты уже с 1 ноября.

Еще по теме
Меркель признала серьезные разногласия с Путиным
Путин порассуждал об экологичности электромобилей
Путин посчитал Россию плавильным котлом
Путин назвал причину развала СССР
смотреть все
Политика #Россия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Песня о проблемах Забайкалья набрала 1,8 млн просмотров в Tiktok
Сибиряки рассказали о сексуальных предпочтениях
Треть работодателей в Новосибирске заставила сотрудников привиться
Скандальную выставку о «диктатуре СССР» демонтировали в Новосибирске
Самое популярное
Объявлена официальная дата открытия сезона в Шерегеше
Актриса Анна Старшенбаум сама ушла из «Ледникового периода»
Девушка со стаканчиком повторила детский успех на «Голосе»
Half-Life 2 получила самый крупный патч
Обсуждение (3)
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
Самые дорогие и красивые элементы фигурного катания
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Самое обсуждаемое
46
Японцы призвали отобрать Курилы силой
32
Госдеп отнес россиян к «бездомным национальностям»
27
Россия не сможет помешать вступлению Украины в НАТО
25
Путин рассказал об уникальных отношениях России и Израиля
24
Путин решил провести большую пресс-конференцию
Sibnet.Ru