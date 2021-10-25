Сибиряки рассказали о сексуальных предпочтениях

IT-специалист и маркетолог Александр Гончаров сделал карту сексуальных предпочтений россиян, по ней видно, в каком регионе Сибири предпочитают связывание, в каком нижнее белье или минет.

Графики построены на ответах более 33, тысяч участников. Сайт будет обновляться с ростом числа ответов на опрос. На данный момент выборка перевешивает в сторону аудитории младше 25 лет.

Минет стал главным предпочтением в постели во многих регионах Сибири — Томская, Омская, Новосибирская, Иркутская области, Красноярский и Забайкальский края.

В Алтайском крае и Хакасии любят связывание, а в Республике Алтай — нижнее белье. В Туве предпочитают массаж. В Бурятии и Кемеровской области любят куннилингус.