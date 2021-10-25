Сериал «Медиум» с Порошиной выходит на канале «Россия»

Сериал «Медиум» на канале «Россия» расскажет о женщине, открывшей в себе дар разговаривать с мертвыми людьми. Детектив выйдет на ТВ с 25 октября, сообщила пресс-служба телеканала.

По сюжету образцовая жена и мать троих детей Анна Островская (Мария Порошина) однажды открывает в себе необычные способности. Она — медиум и может говорить с мертвыми, которые преследуют ее повсюду.

Поначалу это пугает, но постепенно героиня понимает, что дар может помочь ей предотвратить преступления и спасти человеческие жизни. Островская начинает сотрудничать с полицией и берется за расследование самых сложных дел. Но совмещать необычные способности с семейным бытом становится непросто.

«Медиум» — адаптации одного из самых успешных американских хитов NBC, номинанта премий «Золотой глобус» и «Эмми». Уже известно, что зрители увидят второй сезон «Медиума».

Премьера сериала «Медиум» состоится 25 октября в 21.20 на канале «Россия».