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Создатель «Спутника V» объяснил, почему привитые болеют тяжелым COVID

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Около 80% граждан, которые говорят о том, что привились «Спутником V», но при этом заболели новой коронавирусной инфекцией в тяжелой форме, купили сертификат о вакцинации, заявил директор НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

«Если вакцинированные якобы "Спутником V" тяжело заболевают, как показывают данные, это люди, которые, к сожалению, воспользовались теми сертификатами, которые они купили, поддельными сертификатами. Среди них 80% те, которые купили», — цитирует ТАСС Гинцбурга.

Он пояснил, что проверить, вакцинировался ли человек «Спутником V» или нет, можно с помощью специального анализа на наличие маркеров препарата. Ученый также предположил, что те публичные дела о покупке сертификатов о вакцинации, которые сегодня существуют, это лишь часть того, что происходит на самом деле.

«Люди тратят деньги, а потом за собственные же деньги заболевают и умирают. Они обманывают сами себя. У них, видимо, психологически меняется представление. Они думают, что действительно привиты, ослабляют всякие карантинные ограничения. И риск заболевания у них резко возрастает в результате того, что у них изменяется поведение. Кроме того, они подвергают смертельной угрозе других», — заключил ученый.

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