Актер Джеймс Майкл Тайлер из «Друзей» умер от рака

Актер Джеймс Майкл Тайлер, сыгравший официанта Гюнтера в сериале «Друзья», скончался от рака в возрасте 59 лет.

«Мир знал его как Гюнтера (седьмого "друга") из популярного сериала "Друзья", но близкие Майкла знали его как актера, музыканта, борца за осведомленность людей об онкологии и любящего мужа», — цитирует родных Тайлера издание TMZ.

У актера был диагностирован рак простаты четвертой стадии. О своем диагнозе артист узнал еще в сентябре 2018 года после обычного медосмотра. Болезнь была обнаружена на поздней стадии и с тех пор успел дать метастазы в кости и позвоночник.