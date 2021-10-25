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Трещины нашли на зданиях после землетрясения в Туве

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ГО И ЧС Тувы

Специалисты нашли трещины на поликлиниках и школах в Чадане после землетрясения в Туве, сообщает республиканская служба ГО И ЧС.

Утром в субботу землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Дзун-Хемчикском районе Тувы в 7 километрах от города Чадан. Его ощутили жители пяти западных районов республики и соседней Хакасии.

«Совместно с представителями администрации визуально обследованы объекты поликлиники, средней школы города Чадан, здание Хурээ, Дом ветеранов. На всех объектах имеются трещины, в здании школы повалилась штукатурка с потолка», — говорится в сообщении.

По итогам обследования, предварительно, у 40 объектов выявлены незначительные повреждения, не влияющие на их устойчивость. Обследование объектов продолжится.

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Республика Тува #Происшествия
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Muzykant

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лачинов

Вот беда то. Как же жаль уезжающих в цивилизованный мир. Их теперь официально дикарями считают. )))

Uynachalnica

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