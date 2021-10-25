Трещины нашли на зданиях после землетрясения в Туве

Фото: © ГО И ЧС Тувы
Специалисты нашли трещины на поликлиниках и школах в Чадане после землетрясения в Туве, сообщает республиканская служба ГО И ЧС.
Утром в субботу землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Дзун-Хемчикском районе Тувы в 7 километрах от города Чадан. Его ощутили жители пяти западных районов республики и соседней Хакасии.
«Совместно с представителями администрации визуально обследованы объекты поликлиники, средней школы города Чадан, здание Хурээ, Дом ветеранов. На всех объектах имеются трещины, в здании школы повалилась штукатурка с потолка», — говорится в сообщении.
По итогам обследования, предварительно, у 40 объектов
выявлены незначительные повреждения, не влияющие на их устойчивость. Обследование объектов продолжится.
MuzykantЖдем комментария главного эксперта по пиндостану максимки.
лачиновВот беда то. Как же жаль уезжающих в цивилизованный мир. Их теперь официально дикарями считают. )))
Uynachalnica"Поставщики объясняют это тем, что окончание сбора зерновых не привело к снижению стоимости, а вызвало...
Feed your headИдиотия на Окраине прогрессирует.Туда де6илам и дорога.