Трещины нашли на зданиях после землетрясения в Туве

Специалисты нашли трещины на поликлиниках и школах в Чадане после землетрясения в Туве, сообщает республиканская служба ГО И ЧС.

Утром в субботу землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Дзун-Хемчикском районе Тувы в 7 километрах от города Чадан. Его ощутили жители пяти западных районов республики и соседней Хакасии.

«Совместно с представителями администрации визуально обследованы объекты поликлиники, средней школы города Чадан, здание Хурээ, Дом ветеранов. На всех объектах имеются трещины, в здании школы повалилась штукатурка с потолка», — говорится в сообщении.

По итогам обследования, предварительно, у 40 объектов выявлены незначительные повреждения, не влияющие на их устойчивость. Обследование объектов продолжится.



