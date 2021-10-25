Иркутянин пять месяцев хранил тело женщины в кладовке

Подозреваемый в убийстве жительницы Слюдянки три года скрывал преступление — пять месяцев он хранил тело женщины в кладовке, а потом закопал в огороде, сообщило СУ СКР по Иркутской области.

По версии следствия, в ноябре 2018 года пьяный житель Слюдянки до смерти избил 40-летнюю сожительницу. Только через три года следователи нашли ключевого свидетеля, благодаря показаниям которого установили предполагаемого убийцу — 49-летнего местного жителя. Его арестовали, а у него в огороде нашли закопанное тело женщины.

«Мужчина на протяжении пяти месяцев хранил тело женщины в кладовке, расположенной на территории участка. В апреле 2019 года он закопал тело потерпевшей в огороде своего дома. До октября 2021 года об исчезновении женщины никто не знал», — говорится в сообщении следствия.

Подозреваемому предъявили обвинение в убийстве. 49-летнему фигуранту дела грозит до пяти лет колонии.