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Иркутянин пять месяцев хранил тело женщины в кладовке

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Sibnet.ru

Подозреваемый в убийстве жительницы Слюдянки три года скрывал преступление — пять месяцев он хранил тело женщины в кладовке, а потом закопал в огороде, сообщило СУ СКР по Иркутской области.

По версии следствия, в ноябре 2018 года пьяный житель Слюдянки до смерти избил 40-летнюю сожительницу. Только через три года следователи нашли ключевого свидетеля, благодаря показаниям которого установили предполагаемого убийцу — 49-летнего местного жителя. Его арестовали, а у него в огороде нашли закопанное тело женщины.

«Мужчина на протяжении пяти месяцев хранил тело женщины в кладовке, расположенной на территории участка. В апреле 2019 года он закопал тело потерпевшей в огороде своего дома. До октября 2021 года об исчезновении женщины никто не знал», — говорится в сообщении следствия.

Подозреваемому предъявили обвинение в убийстве. 49-летнему фигуранту дела грозит до пяти лет колонии.

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