Митя Фомин вспомнил новосибирский зоопарк, копаясь в навозе

Певец Митя Фомин вспомнил о работе в Новосибирском зоопарке, когда проходил очередное испытание в шоу «Звезды в Африке».

Участникам проекта предложили побороться за газировку. Чтобы ее получить, нужно было открыть три замка на холодильнике. Ключи от них были спрятаны в куче навоза, поэтому звездам пришлось там покопаться.

Для Мити Фомина испытание не составило большого труда. «Я работал в новосибирским зоопарке… Я и не в таком копался», — прокомментировал Фомин свое отношение к испытанию.

В результате звезды справились с заданием за отведенное время и получили прохладительный напиток.

Митя Фомин родился и вырос в Новосибирске. В детстве он разводил животных: у него были собака, морские свинки, ежи, попугаи, аквариумные рыбки. В то время при новосибирском зоопарке был кружок юных натуралистов, и будущий певец посещал его с большим рвением. Об этом артист рассказывал в своих интервью.