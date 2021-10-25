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Крупы в России подскочат в цене

Источник:
«Коммерсантъ»
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Фото: © Sibnet.ru

Производитель круп «Роса» предупредил о повышении цен на ряд позиций на 10-20% с 4 ноября, говорится в письмах компании, направленных партнерам.

В торговой сети «Верный» газете «Коммерсантъ» подтвердили получение уведомления от производителей круп о повышении цен в среднем на 15%. Поставщики объясняют это тем, что окончание сбора зерновых не привело к снижению стоимости, а вызвало дальнейший рост, рассказал представитель сети.

Представитель агрохолдинга «АФГ Националь» также сообщил о росте себестоимости производства круп, отмечает издание. Так, цена  тары за последний год выросла более чем на 100%, а российского сырья — до 30%.

В холдинге рассказали, что основное повышение цен наблюдается по гречке, минимальное — по рису. Остальные крупы и бобовые в среднем в закупке демонстрируют рост на 12-15% в течение последних двух месяцев.

Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько рассказал, что рост цен на гречку может быть связан с плохим качеством ее урожая в Алтайском крае, который является основным поставщиком данной продукции в стране.

По оценкам ИКАР, стоимость гречки у алтайских производителей на 22 октября была на уровне 80,3 рубля за один килограмм, а в прошлом году — 56,9 рубля за килограмм.

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Muzykant

Ждем комментария главного эксперта по пиндостану максимки.

лачинов

Вот беда то. Как же жаль уезжающих в цивилизованный мир. Их теперь официально дикарями считают. )))

Uynachalnica

"Поставщики объясняют это тем, что окончание сбора зерновых не привело к снижению стоимости, а вызвало...

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Идиотия на Окраине прогрессирует.Туда де6илам и дорога.
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