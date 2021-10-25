Глава ВОЗ оценил шансы на победу над коронавирусом

Человечество имеет шансы победить пандемию коронавируса, заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

«Пандемия закончится тогда, когда мир решит ее завершить. Это в наших руках», — цитирует РИА Новости главу ВОЗ. Гебрейесус заявил, что у человечества есть все средства для победы над вирусом. «Но мир не использовал эти инструменты хорошо», — добавил он.

Гебрейесус напомнил о цели ВОЗ — иммунизировать минимум 40% населения каждой страны к концу этого года. Гебрейесус подчеркнул, что достичь ее можно только если обещания стран и компаний, контролирующих поставки вакцины, будут совпадать с их действиями.

Глава организации призвал страны, достигшие этого показателя, в приоритетном порядке поставлять препараты в рамках международного механизма COVAX.

Помимо прочего Гебрейесус отметил, что считает необходимым приостановить действие прав на интеллектуальную собственность на вакцины, чтобы положить конец пандемии.

Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 в России составляет менее 0,03%, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые.