Умер режиссер «Особенностей национальной охоты» Рогожкин

Режиссер Александр Рогожкин, который снял фильм «Особенности национальной охоты» и другие картины этой серии, скончался в Санкт-Петербурге, сообщили в пресс-службе киностудии «Ленфильм».

«К сожалению, информация достоверная. Мы все скорбим. Как только станет известна дата и время прощания, информация будет тут же размещена на сайте киностудии «Ленфильм», — сказали РБК в пресс-службе.

Александр Рогожкин родился 3 октября 1949 года в Ленинграде. Окончил Ленинградский государственный университет по специальности историк-искусствовед. Работал художником-декоратором на киностудии «Ленфильм» В 1982 году окончил ВГИК.

Народную славу Рогожкину как режиссеру принесли такие фильмы, как «Особенности национальной охоты», и «Особенности национальной рыбалки и «Кукушка». Он также снял часть эпизодов сериала «Улицы разбитых фонарей» и «Убойная сила».