«Союзмультфильм» запустил новый YouTube-канал

«Союзмультфильм» будет показывать работу киностудии в формате документальных проектов, live-выпусков и бэкстейджей. Для этого запущен отдельный YouTube-канал, сообщила пресс-служба студии.

Документальный цикл открывают выпуски «Истоки» и «Эпоха авангарда об истории российской анимации, которые уже доступны на канале «СоюзмультLIVE». Каждую неделю здесь будут появляться две-три новые серии. Всего зрителям будет доступно 15 серий длительностью 15-20 минут каждая.

«Цикл включает в себя уникальные исторические материалы, серию экспертных интервью, съемки на производстве анимации и музее "Союзмультфильма"», — сказал генеральный директор киностудии Борис Машковцев.