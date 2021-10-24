Россия не сможет помешать вступлению Украины в НАТО

Россия не сможет помешать Украине вступить в НАТО, но считает возможным минимизировать последствия таких шагов, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

«Мы не можем этому помешать. И это невозможно. Но мы можем минимизировать последствия таких шагов для нашей страны. У меня нет сомнения, что — продолжись дальше сближение Украины и НАТО — в России будет сделано все, что необходимо», — сказал Песков в эфире телеканала «Россия 1».

Представитель Кремля также высказался и об отношениях России с самим альянсом. По словам Пескова, в разрыве отношений нет ничего страшного, поскольку НАТО изначально был направлен против России.

«Агрессивная позиция НАТО никогда не была секретом. Это блок, который был создан против нашей страны. И никакие миролюбивые заявления, никакие камуфляжи этой агрессивной направленности НАТО не способны скрыть истинное предназначение этого блока», — сказал Песков.