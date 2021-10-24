НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Юрист предупредил о риске быть уволенным в нерабочие дни

Источник:
URA.RU
145 0
Фото: © Sibnet.ru

Отдыхать в нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября с сохранением заработной платы могут только те сотрудники, отсутствие которых на рабочем месте не повлияет на деятельность предприятия, предупредил юрист по трудовому праву, генеральный директор компании NS Consulting Дмитрий Кофанов.

Организации сами определяют количество работников для поддержания полноценного функционирования компании, сказал юрист в беседе URA.RU. В эту категорию входят, например, сотрудники, перечисляющие заработную плату, и охранники. Эти сотрудники продолжают ходить на рабочее место и не получает доплату за это. За невыход на работу им грозит штраф.

«Для других категорий сотрудников штрафов за невыход на работу нет, зато есть риск увольнения. Однако в этом случае уже работодатель должен доказать, почему есть необходимость в присутствии именно этого сотрудника на рабочем месте», — заявил Кофанов.

Юрист отметил, что с точки зрения законодательства, это не выходные, а именно нерабочие дни с сохранением заработной платы.

Член ассоциации «Юристы за трудовые права» Олег Бабич добавил, что есть предприятия, где часть сотрудников подпадают под нормы указа, а часть — нет. «Так что одни будут работать, а вторые — сидеть дома и получать зарплату. <…> К сожалению, таков режим этих дней, и он никак не коррелирует с трудовым законодательством», — заявил Бабич.

Президент России Владимир Путин в среду подписал указ о «нерабочих днях» с 30 октября по 7 ноября для недопущения дальнейшего распространения COVID-19. При этом субъекты федерации могут установить дополнительные нерабочие дни до 30 октября и продлить их после 7 ноября.

Еще по теме
Каждый третий сотрудник старше 45 отказался от работы
Свыше половины компаний будут трудиться в нерабочие дни
Бизнесу Хакасии дали выбрать график работы на президентских каникулах
Новосибирцы поддержали введение нерабочих дней
смотреть все
Экономика #Рынок труда
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Пять человек пострадали в ДТП с лесовозом на трассе в Кузбассе
Мэра Новосибирска госпитализировали с коронавирусом
Мужчина в Новосибирске погиб на дороге от двойного наезда
Тува ужесточила ограничения из-за коронавируса
Самое популярное
Объявлена официальная дата открытия сезона в Шерегеше
Девушка со стаканчиком повторила детский успех на «Голосе»
Актриса Анна Старшенбаум сама ушла из «Ледникового периода»
Half-Life 2 получила самый крупный патч
Обсуждение (0)
Картина дня
Госдеп отнес россиян к «бездомным национальностям»
Юрист предупредил о риске быть уволенным в нерабочие дни
Эрдоган потребовал выдворить из Турции послов западных стран
Фигуристы Тарасова и Морозов выиграли этап Гран при в США
О самом главном
Народные приметы: почему не отмечают 40 лет
Как и когда Россия встретит Хэллоуин в 2021 году
Надеваем галстук: пошаговые схемы мужских и женских узлов
Онлайн-знакомства: топ мобильных приложений
На языке кошек: как понять питомца
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
Все статьи
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
Самые дорогие и красивые элементы фигурного катания
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Топ комментариев

лачинов

Остальные девчонки успели сбежать, а то бы и их головенки посрубали ревнители веры. Весьма прискорбно,...

лачинов

Тогда уж и Кузбасс не забудьте. У нас продолжительность еще меньше чем на ДВ.

Иркут 69

А так вполне адекватные ребятки.. по уверению МИДа РФ. К реформам, понимаешь ли, тянутся... 😀

Mirush

"Банк России резко повысил ключевую ставку на 0,75 процентных пункта — с 6,5 до 6,75%, "Алё!!!Вы чего...
Sibnet.Ru