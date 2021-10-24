Юрист предупредил о риске быть уволенным в нерабочие дни

Отдыхать в нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября с сохранением заработной платы могут только те сотрудники, отсутствие которых на рабочем месте не повлияет на деятельность предприятия, предупредил юрист по трудовому праву, генеральный директор компании NS Consulting Дмитрий Кофанов.

Организации сами определяют количество работников для поддержания полноценного функционирования компании, сказал юрист в беседе URA.RU. В эту категорию входят, например, сотрудники, перечисляющие заработную плату, и охранники. Эти сотрудники продолжают ходить на рабочее место и не получает доплату за это. За невыход на работу им грозит штраф.

«Для других категорий сотрудников штрафов за невыход на работу нет, зато есть риск увольнения. Однако в этом случае уже работодатель должен доказать, почему есть необходимость в присутствии именно этого сотрудника на рабочем месте», — заявил Кофанов.

Юрист отметил, что с точки зрения законодательства, это не выходные, а именно нерабочие дни с сохранением заработной платы.

Член ассоциации «Юристы за трудовые права» Олег Бабич добавил, что есть предприятия, где часть сотрудников подпадают под нормы указа, а часть — нет. «Так что одни будут работать, а вторые — сидеть дома и получать зарплату. <…> К сожалению, таков режим этих дней, и он никак не коррелирует с трудовым законодательством», — заявил Бабич.

Президент России Владимир Путин в среду подписал указ о «нерабочих днях» с 30 октября по 7 ноября для недопущения дальнейшего распространения COVID-19. При этом субъекты федерации могут установить дополнительные нерабочие дни до 30 октября и продлить их после 7 ноября.