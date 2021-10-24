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Эрдоган потребовал выдворить из Турции послов западных стран

Источник:
ТАСС
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Фото: © официальный сайт президента Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган дал поручение МИД выслать из страны послов десяти стран, выступивших в защиту правозащитники Османом Кавалой, над которым идет судебный процесс.

«Я дал распоряжение главе МИД немедленно объявить этих десяти послов персонами нон грата», приводит ТАСС слова Эрдогана.

Президент Турции раскритиковал послов США, Германии, Дании, Финляндии, Франции, Нидерландов, Швеции, Канады, Норвегии и Новой Зеландии, заявив, что они вмешиваются в судебные дела страны.

Кавала, обвиняемый турецкими властями в причастности к попытке госпереворота, был задержан 18 октября 2017 года в аэропорту Стамбула. 1 ноября того же года суд постановил заключить его под стражу за «попытку сменить конституционный строй и сместить действующее правительство». Власти Турции также считали Кавалу причастным к акциям протеста, которые проходили в 2013 году.

В феврале 2020 года суд в Стамбуле принял решение оправдать и освободить активиста, однако позднее в тот же день прокуратура снова санкционировала его задержание.

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