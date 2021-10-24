Фигуристы Тарасова и Морозов выиграли этап Гран при в США

Российская спортивная пара Евгения Тарасова и Владимир Морозов заняли первое место на первом этапе серии Гран-при по фигурному катанию в американском Лас-Вегасе.

«Хочу поздравить их, очень успешное выступление. Конечно, дорабатывать есть всегда что, и хочется большей уверенности в двух ключевых прыжковых элементах — они были исполнены безукоризненно, но все равно чувствовалась нервозность», — прокомментировал ТАСС их выступление олимпийский призер Илья Авербух.

Спортсмены по итогам короткой и произвольной программ набрали 222,50 балла. Второе место заняли японцы Рику Миура и Рюити Кихара (208,20), третьими стали россияне Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (205,53). Российские фигуристы Алина Пепелева и Роман Плешков стали шестыми (183,12).

Тарасова и Морозов являются серебряными призерами Олимпийских игр в Пхенчхане, двукратными серебряными призерами чемпионатов мира, двукратными чемпионами Европы. Бойкова и Козловский по одному разу становились чемпионами Европы и бронзовыми призерами чемпионата мира.

Первый этап международной серии Гран-при по фигурному катанию стартовал в пятницу, 22 октября. В течение нескольких месяцев лучшие фигуристы мира будут перемещаться из одного города в другой. Всего на их пути будет шесть остановок, и первая — в США, в Лас-Вегасе.