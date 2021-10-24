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Ирина Шейк снялась топлес в пене для рекламы геля для душа

Источник:
Sibnet.ru
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Российская модель Ирина Шейк опубликовала в Instagram пикантные фотографии с рекламной фотосессии средств по уходу за кожей.

Шейк прорекламировала гель для душа марки Alo Wellness. Для этого она обнажилась и обмазалась пеной. Грудь модель прикрыла рукой. Снимки сделаны в черно-белом цвете.

Модель не впервые продвигает продукцию косметической марки и уже снималась для нее в откровенных образах.

Ирина Шейк — супермодель и актриса татаро-русского происхождения. Она стала первой российской моделью, появившейся на обложке Sports Illustrated Swimsuit Issue.

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