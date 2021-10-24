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Госдеп отнес россиян к «бездомным национальностям»

Источник:
РБК
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Фото: AgnosticPreachersKid / CC BY-SA 3.0

Государственный департамент внес граждан России, желающих получить американскую визу, в категорию Homeless Nationalities, что дословно переводится как «бездомные национальности».

К такой категории относятся граждане тех стран, в которых у США нет консульского представительства, либо политическая ситуация настолько нестабильна, что не позволяет американским дипломатам рассматривать заявки на получение визы, приводит РБК сообщение Госдепа.

В перечне, помимо России, находятся Куба, Эритрея, Иран, Ливия, Сомали, Южный Судан, Сирия, Венесуэла и Йемен. В документе говорится, что граждане России могут подавать документы на американскую визу в Варшаве.

В мае, после того как США ввели в отношении России новый пакет санкций, который предусматривал высылку десяти российских дипломатов и другие ограничения, российское правительство опубликовало список стран, которые считает недружественными, туда вошли США и Чехия.

Документ ограничил возможности посольств этих государств в России нанимать на работу россиян. К концу сентября в консульском отделе американского посольства работал только один человек. обращаться за визами в посольства США в других странах.

В начале августа посол России в США Анатолий Антонов сообщил о требовании американских властей, чтобы страну покинули 24 российских дипломата. Антонов отметил, что дипломаты вернутся в Россию без прибытия замены, поскольку США «внезапно ужесточили» процедуру получения виз. По его словам, Вашингтон намерен «выдавливать» сотрудников МИДа с помощью задержек в продлении просроченных виз.

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А так вполне адекватные ребятки.. по уверению МИДа РФ. К реформам, понимаешь ли, тянутся... 😀

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