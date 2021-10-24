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Пять человек пострадали в ДТП с лесовозом на трассе в Кузбассе

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Иномарка врезалась в остановившийся лесовоз, а затем в них врезался Cadillac Escalade. ДТП произошло на участке трассы в Кемеровской области, пострадали пять человек, сообщила в воскресенье пресс-служба регионального управления ГУ МВД.

Авария случилась в субботу около 16.30 по местному времени на 159 километре дороги «Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий — Кемерово — Юрга». Там ведутся ремонтные работы, движение осуществляется по одной полосе и регулируется дорожными рабочими.

По данным полиции, водитель лесовоза Renault остановился, чтобы пропустить встречные машины. В это время с полуприцепом грузовика столкнулся попутный автомобиль Isuzu, в который впоследствии врезался Cadillac Escalade.

В результате ДТП пострадали 33-летний водитель Isuzu, а также 39-летний водитель Cadillac и три его пассажира — 44-летний мужчина и две женщины 40 лет и 41 года. Они доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести.

Полицейские проводят проверку по факту ДТП и устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результате будет принято решение в соответствии с законодательством.

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Кузбасс #ДТП
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