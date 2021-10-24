Федор Емельяненко вернулся на ринг и нокаутировал американца

Российский боец смешанных единоборств Федор Емельяненко вернулся на ринг после почти двухлетнего перерыва и нокаутировал американца Тимоти Джонсона на московском турнире Bellator.

45-летнему россиянину противостоял спортсмен на девять лет моложе, а также тяжелее и выше. Но это не помешало легенде ММА эффектно расправиться с Джонсоном — уже в первом раунде он трижды попал по американцу, после чего тот оказался в тяжелом нокауте.

The Last Emperor scores the KO in Moscow!



What a moment for Fedor, in Bellator’s historic first Russian event.#Bellator269 pic.twitter.com/gZq4pH5bMa — BellatorMMA (@BellatorMMA) October 23, 2021

«Мы очень рады драться в Москве. Я уже давно не выступал в России. Мы счастливы выступать в России, для всей моей команды это большое событие», — сказал после боя Емельяненко, поблагодаривший публику.

Теперь в послужном списке Емельяненко 40 побед в ММА и шесть поражений. Ранее он сообщил, что следующий бой на ринге станет для него последним.