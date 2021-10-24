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Федор Емельяненко вернулся на ринг и нокаутировал американца

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © instagram.com/fedorteam_mma/

Российский боец смешанных единоборств Федор Емельяненко вернулся на ринг после почти двухлетнего перерыва и нокаутировал американца Тимоти Джонсона на московском турнире Bellator.

45-летнему россиянину противостоял спортсмен на девять лет моложе, а также тяжелее и выше. Но это не помешало легенде ММА эффектно расправиться с Джонсоном — уже в первом раунде он трижды попал по американцу, после чего тот оказался в тяжелом нокауте.

 «Мы очень рады драться в Москве. Я уже давно не выступал в России. Мы счастливы выступать в России, для всей моей команды это большое событие», — сказал после боя Емельяненко, поблагодаривший публику.

Теперь в послужном списке Емельяненко 40 побед в ММА и шесть поражений. Ранее он сообщил, что следующий бой на ринге станет для него последним.

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