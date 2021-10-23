Ученые изобрели прозрачный бетон

Испанские ученые представили полупрозрачный бетон, который может в будущем совершить революцию в архитектуре.

По своим прочностным характеристикам материал, который получил название HTRANS, ничем не уступает обычному бетону. Однако если внутрь инновационного бетона поместить источник света, то его будет видно снаружи.

Пока прозрачный бетон изготавливается фактически вручную, поэтому его стоимость очень высокая. В настоящее время разработчики предлагают использовать материал для создания небольших дизайнерских объектов.

Как только ученым удастся удешевить его производство, станет возможным создание из такого бетона зданий. Его главное преимущество — он пропускает солнечный свет внутрь помещения, что позволит сэкономить на освещении.