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Мужчина в Новосибирске погиб на дороге от двойного наезда

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба УГИБДД по Новосибирской области

Мужчина переходил дорогу в районе площади Энергетиков, его сбила машина, отбросив на другой автомобиль. Пешеход погиб на месте, сообщила в субботу пресс-служба управления ГИБДД по Новосибирской области.

ДТП случилось в Ленинском районе Новосибирска в 20.15 по местному времени. Водитель Toyota Corolla ехал по улице Станционная в сторону Бетонного переезда. Автомобилист наехал на пешехода, который переходил дорогу предположительно вне зоны пешеходного перехода.

По данным регионального управления ГИБДД, Toyota Corolla отбросила пешехода на встречную полосу, где на него наехал автомобиль Toyota Corona Premio.

В результате ДТП мужчина (на вид около 50 лет), личность которого пока не установили, получил травмы несовместимые с жизнью.

На месте работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

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