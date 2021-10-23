Определились актеры на главные роли в фильме про Барби и Кена

Warner Bros. ведет заключительные переговоры с Райаном Гослингом о съемках в фильме про куклу Барби.

Известно, что главную роль, куклу Барби, сыграет Марго Робби. А роль Кена, по данным источников издания Deadline, исполнит Райан Гослинг.

Подробности сюжета пока не разглашаются. Неизвестно также, какие еще персонажи из линейки производителя игрушек Mattel появятся в грядущей картине. Премьера запланирована на 2023 год.

Режиссером будущей ленты станет Грета Гервик, которая прославилась после выхода фильмов «Леди Берд» в 2017 году и «Маленькие женщины» в 2019 году. Суммарно две картины удостоились 11 номинаций на «Оскар», включая премию за лучшую режиссуру, и одной победы.