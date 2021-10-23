НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Определились актеры на главные роли в фильме про Барби и Кена

Источник:
Sibnet.ru
214 0
Фото: © ryangoslingoffical__, instagram.com/ryangoslingoffical__

Warner Bros. ведет заключительные переговоры с Райаном Гослингом о съемках в фильме про куклу Барби.

Известно, что главную роль, куклу Барби, сыграет Марго Робби. А роль Кена, по данным источников издания Deadline, исполнит Райан Гослинг.

Подробности сюжета пока не разглашаются. Неизвестно также, какие еще персонажи из линейки производителя игрушек Mattel появятся в грядущей картине. Премьера запланирована на 2023 год.

Режиссером будущей ленты станет Грета Гервик, которая прославилась после выхода фильмов «Леди Берд» в 2017 году и «Маленькие женщины» в 2019 году. Суммарно две картины удостоились 11 номинаций на «Оскар», включая премию за лучшую режиссуру, и одной победы.

Еще по теме
«Хэллоуин убивает»: возвращение легендарного злодея
Составлен топ самых популярных авто в фильмах ужасов
Голливудский актер Алек Болдуин убил оператора во время съемок
Комедийный сериал с элементами мистики «Вне себя» покажут на ТНТ
смотреть все
Культгид #Кинематограф
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Мужчина в Новосибирске погиб на дороге от двойного наезда
Тува ужесточила ограничения из-за коронавируса
Затраты на создание МС-21 уже составили 220 млрд рублей
Красноярцы пропали в тундре
Самое популярное
Девушка со стаканчиком повторила детский успех на «Голосе»
Мишустин поддержал введение локдауна из-за коронавируса
Путин предложил выплату в миллион рублей жителям Дальнего Востока
Врач рассказал трагичную историю о намеренно заразившейся COVID
Обсуждение (0)
О самом главном
Народные приметы: почему не отмечают 40 лет
Как и когда Россия встретит Хэллоуин в 2021 году
Надеваем галстук: пошаговые схемы мужских и женских узлов
Онлайн-знакомства: топ мобильных приложений
На языке кошек: как понять питомца
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
Все статьи
Топ комментариев

лачинов

Остальные девчонки успели сбежать, а то бы и их головенки посрубали ревнители веры. Весьма прискорбно,...

лачинов

Да вы только платите. Вам и ракеты и танки и самолеты, всё продадут. И даже генералам презент отломится...

Mirush

"Банк России резко повысил ключевую ставку на 0,75 процентных пункта — с 6,5 до 6,75%, "Алё!!!Вы чего...

nastya19944

В стране жрать нечего, а они ракеты покупают.
Sibnet.Ru