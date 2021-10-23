Актриса Анна Старшенбаум сама ушла из «Ледникового периода»

Пара Анны Старшенбаум и Романа Костомарова завершила участие в «Ледниковом периоде» на Первом канале. Актриса сама приняла такое решения из-за проблем со здоровьем, которые спровоцировало шоу.

По словам Старшенбаум, проблемы со здоровьем начались уже после первого выпуска. К третьему эфиру ситуация ухудшилось, и актриса отправилась в больницу. Там ей диагностировали ушибы и повреждения мышц грудной клетки.

«Я знаю, что кто-то тут со сломанными ребрами катался. И много кто. Для меня никакое шоу, никакая олимпиада не стоит того, чтобы я жертвовала своим телом. Олимпиада пройдет, а мне потом жить и жить. Быть мамой, быть дочкой, быть человеком. Я не готова жертвовать собой», — сказала Старшенбаум в эфире «Ледникового периода» Первого канала.

В проекте Старшенбаум и Костомаров выступили трижды, и с каждым новым выпуском и оценки улучшались. Самые высокие баллы, 11.92, пара получила в третьем выпуске, когда танцевала под музыку из сериала «Бумажный дом» в образе грабителей.

«Жить на обезболивающих и делать в полноги – это не моя история», — заключила Анна Старшенбаум, говоря об уходе из проекта.