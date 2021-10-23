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Меркель признала серьезные разногласия с Путиным

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Канцлер Германии Ангела Меркель рассказала журналистам, что расходилась во взглядах с президентом России Владимиром Путиным с момента его выступления в бундестаге в 2001 году.

«Для российского президента распад Советского Союза — это трагическое событие, мы, напротив, почувствовали радость окончания холодной войны, радость немецкого и европейского единства», — сказал канцлер в интервью Suddeutsche Zeitung.

При этом Меркель добавила, что в то время не могла себе представить, что Путин «аннексирует Крым и что на востоке Украины дойдет дело до такого военного противостояния, почти на рубеже Европейского союза».

Путин выступил в бундестаге в сентябре 2001 года. Он заявил, что Россия — европейская держава, но многие важнейшие решения в Европе принимаются без ее участия. Он призывал Запад отказаться от шаблонов холодной войны и быть равноправными партнерами.

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Политика #Мир #Россия
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