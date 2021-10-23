Вин Дизель заменил Пола Уокера на свадьбе дочери погибшего актера

Дочь погибшего в 2013 году актера Пола Уокера вышла замуж. К алтарю Мидоу Уокер проводил коллега и друг отца девушки Вин Дизель.

22-летняя модель Мидоу Уокер опубликовала снимки со свадьбы в Instagram. На первом фото она идет к алтарю под ручку с Вином Дизелем, на втором — обнимает жениха, актера Луи Торнтон-Аллана. Также на свадьбе присутствовала актриса Джордана Брюстер, сыгравшая в «Форсаже» Мию Торетто, сестру Доминика и возлюбленную Брайна.

Дизель и Уокер были друзьями, сблизила актеров общая работа во франшизе «Форсаж». Когда Пол Уокер Погиб, его единственной дочери Мидоу было 15 лет.

Пол Уокер погиб в автомобильной аварии 30 ноября 2013 года. Друг актера разогнал свой спорткар Porsche Carrera GT, в котором на пассажирском сиденье был Уокер, до 130–150 километров в час, и не справился с управлением. Porsche на высокой скорости влетел в фонарный столб и загорелся — оба мужчины погибли на месте.