Названо лучшее время суток для вакцинации

Иммунная система человека наиболее активна ранним утром, поэтому это время суток идеально подходит для вакцинации, выяснил международный коллектив исследователей.

Ученые провели серию экспериментов на лабораторных мышах и человеческих клетках. Их интересовало движение дендритных клеток, которые активно распознают антигены, а затем мигрируют в лимфоузлы, где передают информацию Т-лимфоцитам.

Именно после этого начинается выработка антител, пишет Neuroscience News. Анализ показал, что у мышей дендритные клетки наиболее активны днем, тогда как у людей — ранним утром. Затем их активность снижается.

Таким образом, что человека раннее утро идеально подходит для вакцинации и противоопухолевой иммунотерапии — в это время иммунная система наиболее эффективно реагирует на потенциальную опасность.