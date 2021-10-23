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Названо лучшее время суток для вакцинации

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Иммунная система человека наиболее активна ранним утром, поэтому это время суток идеально подходит для вакцинации, выяснил международный коллектив исследователей.

Ученые провели серию экспериментов на лабораторных мышах и человеческих клетках. Их интересовало движение дендритных клеток, которые активно распознают антигены, а затем мигрируют в лимфоузлы, где передают информацию Т-лимфоцитам.

Именно после этого начинается выработка антител, пишет Neuroscience News. Анализ показал, что у мышей дендритные клетки наиболее активны днем, тогда как у людей — ранним утром. Затем их активность снижается.

Таким образом, что человека раннее утро идеально подходит для вакцинации и противоопухолевой иммунотерапии — в это время иммунная система наиболее эффективно реагирует на потенциальную опасность.

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