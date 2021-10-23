Зрители спасли пару Бородиной и Соловьева в «Ледниковом периоде»

Пары Ксении Бородиной с Дмитрием Соловьевым и Аглаи Шиловкой с Максимом Шабалиным в «Ледниковом периоде» были номинированы на вылет по итогам трех выпусков, но никто не покинул проект.

По правилам проекта в первую номинацию попадают пары, которые на протяжении трех выпусков получили в совокупности меньше всего балов. У Бородиной с Соловьевым было 34,62 балла. У Шиловской с Шабалиным — 23,38 балла, из-за того, что актриса пропустила один выпуск вследствие травмы.

Фото: © Максим Ли, Первый канал

Зрители отдали большинство голосов Бородиной. За нее и Соловьева проголосовали 76,48%, оставив участников в «Ледниковом периоде». Шиловская и Шабалин тоже были спасены от выбывания, но уже главным членом жюри — Татьяной Тарасовой.

«Будет неправильно, если бы ты (Аглая Шиловская) не каталась дальше. Есть такая возможность у меня вас оставить, и я делаю это с большим удовольствием. Старайся дальше, голубушка», — сказала Тарасова.