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Опубликован первый трейлер переиздания трилогии GTA

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из видео

Компания Rockstar опубликовала на официальном YouTube-канале трейлер игры Grand Theft Auto: The Trilogy.

В сборник Grand Theft Auto: The Trilogy войдут обновленные версии классических частей франшизы — GTA 3, GTA: Vice City и GTA: San Andreas.

Переиздание включает в себя все обновления, графические улучшения и различные оптимизации и выйдет на персональных компьютерах, консолях PlayStation, Xbox и Nintendo Switch. В дальнейшем переиздание GTA выпустят на iOS и Android.

В продажу GTA: The Trilogy поступит 11 ноября. Отмечается, что выход ремастеров приурочен к 20-летию GTA 3. При этом из магазинов уже исчезли оригинальные версии игр.

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Игры #Экшены
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