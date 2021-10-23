Опубликован первый трейлер переиздания трилогии GTA

Компания Rockstar опубликовала на официальном YouTube-канале трейлер игры Grand Theft Auto: The Trilogy.

В сборник Grand Theft Auto: The Trilogy войдут обновленные версии классических частей франшизы — GTA 3, GTA: Vice City и GTA: San Andreas.

Переиздание включает в себя все обновления, графические улучшения и различные оптимизации и выйдет на персональных компьютерах, консолях PlayStation, Xbox и Nintendo Switch. В дальнейшем переиздание GTA выпустят на iOS и Android.

В продажу GTA: The Trilogy поступит 11 ноября. Отмечается, что выход ремастеров приурочен к 20-летию GTA 3. При этом из магазинов уже исчезли оригинальные версии игр.