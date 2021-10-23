Японцы призвали отобрать Курилы силой

Текущая ситуация с проблемой Курильских островов вызвало возмущение японских пользователей — они призвали отобрать спорные территории силой.

Поводом для дискуссии стало заявление премьер-министра Фумио Кисиды, который недавно объявил, что суверенитет Японии распространяется на южные острова Курильской гряды. Москва выразила несогласие и подчеркнула, что острова — территория России.

«Нам нужно было в отношении России действовать более решительно тогда, когда мы были экономической супердержавой», — написал один из комментаторов статьи в издании Hokkaido. Другой уточнил, что единственная возможность — отобрать острова.

Впрочем, другие читатели признают, что недовольство России подобными заявлениями заслуженно, так как все козыри на ее стороне и Японии остается только рассчитывать на уступчивость Москвы.

Россия и Япония так и не заключили мирный договор после Второй мировой войны. Главным препятствием остается вопрос о Южных Курилах — островах Кунашир, Шикотан, Итуруп и гряде Хабомаи, на которые претендует Токио.

Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам войны и российский суверенитет над ними сомнению не подлежит. Для переговоров Токио должен признать российский суверенитет над Южными Курилами.