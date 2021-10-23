НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Японцы призвали отобрать Курилы силой

Источник:
РИА Новости
711 3
Фото: Anatoly Gruzevich, VNIRO Russia

Текущая ситуация с проблемой Курильских островов вызвало возмущение японских пользователей — они призвали отобрать спорные территории силой.

Поводом для дискуссии стало заявление премьер-министра Фумио Кисиды, который недавно объявил, что суверенитет Японии распространяется на южные острова Курильской гряды. Москва выразила несогласие и подчеркнула, что острова — территория России.

«Нам нужно было в отношении России действовать более решительно тогда, когда мы были экономической супердержавой», — написал один из комментаторов статьи в издании Hokkaido. Другой уточнил, что единственная возможность — отобрать острова.

Впрочем, другие читатели признают, что недовольство России подобными заявлениями заслуженно, так как все козыри на ее стороне и Японии остается только рассчитывать на уступчивость Москвы.

Россия и Япония так и не заключили мирный договор после Второй мировой войны. Главным препятствием остается вопрос о Южных Курилах — островах Кунашир, Шикотан, Итуруп и гряде Хабомаи, на которые претендует Токио.

Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам войны и российский суверенитет над ними сомнению не подлежит. Для переговоров Токио должен признать российский суверенитет над Южными Курилами.

Еще по теме
Меркель признала серьезные разногласия с Путиным
Путин рассказал об уникальных отношениях России и Израиля
Зеленскому предсказали политическую смерть
Профессор усомнился в крепости альянса России и Китая
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Затраты на создание МС-21 уже составили 220 млрд рублей
Красноярцы пропали в тундре
Прожившая 35 лет в бочке омичка получила квартиру от блогеров
Землетрясение произошло в Туве
Самое популярное
Девушка со стаканчиком повторила детский успех на «Голосе»
Путин поздравил победителей чемпионата по Dota 2
Мишустин поддержал введение локдауна из-за коронавируса
Путин предложил выплату в миллион рублей жителям Дальнего Востока
Обсуждение (3)
Картина дня
Меркель признала серьезные разногласия с Путиным
Японцы призвали отобрать Курилы силой
Мессенджеры обяжут регистрировать пользователей по паспорту
Названо лучшее время суток для вакцинации
О самом главном
Народные приметы: почему не отмечают 40 лет
Как и когда Россия встретит Хэллоуин в 2021 году
Надеваем галстук: пошаговые схемы мужских и женских узлов
Онлайн-знакомства: топ мобильных приложений
На языке кошек: как понять питомца
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
Все статьи
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
Самые дорогие и красивые элементы фигурного катания
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Топ комментариев

Uynachalnica

Какое отношение подорожание мяса имеет к нынешним колбасам и сосискам?

fargus

Чтобы не было революций нельзя фанатично удерживать власть

лачинов

Остальные девчонки успели сбежать, а то бы и их головенки посрубали ревнители веры. Весьма прискорбно,...

Gunja

Он предлагает ввести всем такой политический строй , какой он создал? Тогда все скатятся в средневековье,...
Sibnet.Ru