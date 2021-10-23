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Эксперты США посчитали российский беспилотник «зверем»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из программы «Военная приемка»

Российский беспилотный летательный аппарат С-70 «Охотник» станет «настоящим зверем» в случае успешных испытаний, считают американские эксперты.

Разработка С-70 открывает новые возможности для воздушных боев, так как системы «Охотника» будут тесно связаны с «материнским» истребителем Су-57, пишет издание 19fortyfive. На сегодня это один из самых продвинутых воздушных боевых дронов, отмечается в материале.

С-70 «Охотник» выполнен по аэродинамической схеме «летающее крыло». Согласно открытым источникам, длина беспилотника составляет 14 метров, размах крыла — 19 метров, взлетная масса — 20 тонн.

Первый полет «Охотника» состоялся 3 августа 2019 года. Дрон имеет режим полностью автономной работы и способен выполнять задачи даже в случае потери связи с оператором. В настоящее время продолжаются его испытания.

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