Присвоение звания адмирала трансгендеру возмутило американцев

Администрация Белого дома присвоила трансгендеру Рейчел Левин звание четырехзвездного адмирала, что стало первым случаем за всю историю страны.

В настоящее время женщина занимает пост помощника министра здравоохранения США. Новость об этом «историческом» событии вызвало неоднозначную реакцию пользователей соцсетей, передает телеканал Fox News.

Большинство комментаторов негативно отнеслись к решению властей, назвав происходящее «клоунадой». Ведущий телеканала саркастически отметил, что в ближайшем времени ожидает «назначение коня Джо Байдена в Верховный суд США».

Некоторые пользователи посчитали решение властей абсурдным. «Так грустно, что наша страна пошла по этому пути», — написал один из участников обсуждения. Впрочем, другие комментаторы поддержали Рейчел Левин.

В прошлом Левин идентифицировала себя как мужчину, была жената и имела двоих детей, но в 2011 году сменила пол и в 2013 году развелась. Весной 2021 года Сенат США утвердил Левин помощником министра здравоохранения.