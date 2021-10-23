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Прожившая 35 лет в бочке омичка получила квартиру от блогеров

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © instagram.com/trishhhh_duble2

Пенсионерка из Омска Светлана Чернова, вынуждено прожившая в железной бочке 35 лет, получила ключи от квартиры, которую ей купили блогеры, сообщила инициатор сбора денег Елена Тришина

«Теперь можете официально поздравлять Светлану Васильевну — она стала собственницей квартиры в Омске! Она всю ночь не спала, очень переживала», — написала Тришина в Instagram.

По ее словам, это очень хорошая, теплая, уютная квартира уже с ремонтом в доме 2012 года постройки. Судя по опубликованным документам, площадь квартиры составила 29 квадратных метров, она находится на четвертом этаже.

Всего блогеры собрали более 2,3 миллиона рублей. На часть средств они купили мебель и технику в квартиру. 50 тысяч рублей дадут Черновой на руки.

Пенсионерке 64 года, с 1986 года она жила в железной бочке. В это временное жилье она переехала из общежития завода, где работала крановщицей. Чернова стояла в очереди на квартиру, но предприятие закрылось. О женщине рассказали омские, а затем и федеральные СМИ, история вызывала интерес у главы Следственного комитета. Власти города предлагали Черновой переехать в дом престарелых.

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