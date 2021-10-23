Озеро и жилмассив в Шерегеше запланировали на месте закрытой колонии

Искусственный водоем, жилой микрорайон и объекты туристической инфраструктуры собираются построить в Шерегше на месте колонии, закрытой из-за близости к популярному горнолыжному курорту, сообщил министр туризма и молодежной политики Кузбасса Антон Пятовский.

«Практически все земли, которые занимала колония, сейчас на финальной стадии передачи в муниципалитет — Таштагольский район. Они будут затем переданы инвесторам под строительство жилищной инфраструктуры. Появится жилой микрорайон, который будет обеспечивать новое качество жизни в Шерегеше», — сказал Пятовский.

Часть земель рассматривается под строительство искусственного водоема, чтобы обеспечить круглогодичный поток туристов. Инвестором станет группа компаний СДС.

Небольшой земельный участок останется у ГУФСИНа. По словам министра, у ведомства есть планы по созданию там базы отдыха, «куда будут приезжать сотрудники со всей России».

Исправительная колония строгого режима № 4 в Шерегеше работала с 1970 по 2020 год. Власти Кемеровской области два года добивались ее закрытия, так как такое соседство мешало гостям горнолыжного курорта. По словам Пятовского, это беспрецедентный случай в России, что действующее исправительное учреждение было закрыто.