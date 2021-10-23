НАВЕРХ
#Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Промзона #Недра и ТЭК #Наука #Туризм #Гео #ЧП

Загорелось правительство Красноярского края

Источник:
Sibnet.ru
222 1
Фото: © ГУ МЧС России по Красноярскому краю

Пожар произошел в здании правительства Красноярского края рано утром в субботу, никто не пострадал, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Возгорание началось в 5.30 по местному времени (1.30 мск) на верхних этажах здания на проспекте Мира, 110. Через два часа пожар был полностью потушен.

На тушение пожара всего привлечено 92 человека и 31 единица техники. Погибших и пострадавших нет.

Дом Советов, где располагаются правительство и заксобрание Красноярского края, был построен в 1936-1956 годах. 

Еще по теме
Девочки в Кузбассе разрисовали памятник Победы для «красоты»
Блогеры в Кемерове устроили пикник на проезжей части
Чаты родителей в Абакане заполонили сообщения о стрелке в школе
Кафе сгорели на Хилокском рынке в Новосибирске
смотреть все
Красноярск #ЧП #Происшествия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Призраки гор: какие они – самые загадочные кошки планеты?
Загорелось правительство Красноярского края
Беременная девушка из Красноярска выступила на «Голосе». ВИДЕО
Исторический въезд в город открыли в Барнауле
Самое популярное
Путин поздравил победителей чемпионата по Dota 2
Мишустин поддержал введение локдауна из-за коронавируса
Путин предложил выплату в миллион рублей жителям Дальнего Востока
Курс доллара обновил годовой минимум
Обсуждение (1)
Картина дня
Путин рассказал об уникальных отношениях России и Израиля
Курс доллара упал ниже 70 рублей
Центробанк резко поднял ключевую ставку
Льготную ипотеку распространили на частные дома
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
Самые дорогие и красивые элементы фигурного катания
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Самое обсуждаемое
24
Киев отказался учитывать мнение России о вступлении в НАТО
24
Путин решил провести большую пресс-конференцию
22
Путин предложил выплату в миллион жителям Дальнего Востока
21
Путин провозгласил конец капитализма
18
Кремль счел ошибочным присуждение Навальному европейской премии
Sibnet.Ru