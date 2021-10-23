Загорелось правительство Красноярского края

Пожар произошел в здании правительства Красноярского края рано утром в субботу, никто не пострадал, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Возгорание началось в 5.30 по местному времени (1.30 мск) на верхних этажах здания на проспекте Мира, 110. Через два часа пожар был полностью потушен.

На тушение пожара всего привлечено 92 человека и 31 единица техники. Погибших и пострадавших нет.

Дом Советов, где располагаются правительство и заксобрание Красноярского края, был построен в 1936-1956 годах.