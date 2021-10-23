Троллейбус протаранил маршрутку в Омске

Троллейбус столкнулся с маршруткой в Омске в субботу утром, в результате ДТП пострадали восемь человек, сообщает региональный главк ГИБДД.

Среди пострадавших — трое несовершеннолетних. Всех получивших травмы доставили в больницу скорой медицинской помощи №1, где им оказали помощь. Жизни людей ничего не угрожает, их уже отпустили домой.

По предварительным данным, водитель троллейбуса при совершении поворота налево не предоставил преимущества в движении и столкнулся с пассажирским микроавтобусом ГАЗ, который ехал по маршруту №359.

В момент аварии в салоне троллейбуса было пять пассажиров, в маршрутке — десять. Все пострадавшие — пассажиры маршрутки. Устанавливаются все обстоятельства ДТП.