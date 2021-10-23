Красноярцы пропали в тундре

Спасатели ведут поиск двух человек, пропавших на севере Красноярского края, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

Мужчина и женщина пропали по дороге из поселка Носок на рыбопромысловую точку. Они связались с родными по спутниковому телефону и сообщили, что заблудились и у них кончился бензин для моторной лодки, уточняет портал «Народы севера».

Отмечается, что из-за погодных условий к поискам не удается привлечь вертолет. Его задействуют, если позволит погода. В поисках участвуют спасатели администрации Таймыра, краевые пока не привлекаются.