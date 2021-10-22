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Instagram запустил долгожданную функцию

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Пользователи Instagram теперь могут делать публикации через браузер на компьютере, сообщается в официальном блоге соцсети.

Фотографии и видеоролики длиной до минуты разрешено размещать на своей странице без использования мобильника или планшета. Прежде публиковать контент можно было только через приложение Instagram, а в браузере можно было лишь просматривать фото и видео.

Для этого в панели соцсети появился значок, открывающий окно «Создание публикации». Пользователь может перетащить в него нужные файлы или выбрать необходимый файл с компьютера.

Соцсеть начала тестирование данной функции на прошлой неделе, она призвана сделать десктопную версию Instagram более удобной и практичной.

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