Грандиозные проекты-призраки советской эпохи

Пленум ЦК КПСС 23 октября 1984 года утвердил программу переброски сибирских рек в южные республики Советского Союза, страдавшие от засухи. Этот проект должен был стать одним из самых грандиозных в истории СССР. Но в конечном итоге он остался на бумаге — как и многие другие. Мы собрали самые впечатляющие нереализованные советские идеи.

«Великие стройки коммунизма» массово стартовали после окончания Великой Отечественной войны, когда был принят «Закон о пятилетнем плане восстановления и развития народного хозяйства в СССР», стимулировавший восстановление страны.

Поворот сибирских рек

Поворот сибирских рек впервые стали обсуждать в середине XIX века. Автором идеи был инженер Яков Демченко, в 1868 году подавший соответствующее предложение в Императорское русское географическое общество. Однако идею на тот момент посчитали безумной.

Академик Владимир Обручев занимался этой проблемой в послевоенные годы и даже представил предварительный проект Иосифу Сталину в 1948 году. Но реальное одобрение идея получила только в 1976 году — на XXV Съезде КПСС.

Ключевая цель проекта — перераспределение речного стока Иртыша, Оби, Тобола и других рек в Казахстан, Таджикистан, Узбекистан и Туркмению. Переброска из бассейнов сибирских рек подразумевала изъятие порядка 75-100 кубических километров воды ежегодно.

Благодаря проекту в 2000 году планировалось расширить площади орошаемых земель в среднеазиатских республиках ССРСР до 30 миллионов гектаров. Но после смерти Черненко проект сначала заморозили из-за дороговизны и опасений экологов, а 14 августа 1986 года полностью отменили.

Трансполярная магистраль

Впервые идея строительства Трансполярной магистрали высказывалась еще до революции. Работы начались в 1949 году — после одобрения Сталиным. К грандиозной стройке привлекли более 80 тысяч человек, в основном заключенных.

Главная цель строительства — соединение Мурманска и Архангельска с побережьем Охотского моря железной дорогой. Фактически, советский север должен был получить собственный аналог Транссибирской магистрали протяженностью несколько тысяч километров, что в дальнейшем облегчило бы освоение территорий.

Стройка велась в условиях вечной мерзлоты, без предварительных геологических изысканий, которые приходилось делать на месте. За пять лет было проложено несколько действующих веток, но после смерти советского вождя строительство Трансполярной магистрали прекратили.

Несколько участков приняли в эксплуатацию и соединили с железнодорожной сетью страны через Печорскую железную дорогу. Траты СССР на заброшенный в итоге проект оценили в 42 миллиарда советских рублей. Сейчас обсуждается частичное восстановление магистрали в рамках проекта «Северный широтный ход».

Сахалинский тоннель

Строительство колоссального тоннеля между материком и островом Сахалин стартовало в 1950 году. Длина подводного сооружения составляла порядка 10 километров, в работах задействовали более 27 тысяч человек.

Действующая паромная переправа не позволяла перебрасывать на Сахалин серьезные военные группировки, поэтому для обеспечения безопасности острова от потенциального вторжения инженеры разработали проект тоннельного перехода.

К 1953 году на территории Хабаровского края построили 120 километров железнодорожного полотна. Были отсыпаны дамбы, а на мысе Лазарева, откуда предполагалось прокладывать тоннель, прорыли ствол шахты и насыпан искусственный остров в 1,6 километрах от берега.

Грандиозный проект отменили через три недели после смерти Сталина. Некоторые исследователи утверждают, что крест на стройке поставила последовавшая после похорон Сталина амнистия — после нее продолжать работы было практически некому.

Главный Туркменский канал

Строительство грандиозного канала в Туркмении было призвано увеличить посевные площади хлопка, а также установить судоходное сообщение между Волгой и Амударьей. Всесоюзная стройка стартовала в 1950 году. По плану, длина проектируемого канала составляла около 1200 километров, ширина — не менее 100 метров, что делало его самым протяженным в мире.

Помимо канала планировалось построить три гидроэлектростанции, несколько плотин и сеть ирригационных каналов общей протяженностью в 10 тысяч километров. К строительству привлекли около 12 тысяч человек, была проложена специальная железнодорожная ветка.

Завершить объект обещали за семь лет, но сразу после смерти Сталина в 1953 году стройку остановили по инициативе Берии — проект получался слишком дорогим. Так, за первые три года на стройку потратили более 21 миллиарда советских рублей, на современные деньги это более 2,7 триллионов.

Вместо грандиозного Туркменского канала в итоге решили проложить более скромный Каракумский канал по альтернативному маршруту. Напоминанием о первоначальном проекте остался город Тахиаташ в Узбекистане, построенный как поселок для рабочих «великой стройки коммунизма».

Великое преобразование природы

В 1948 году СССР приступил к реализации беспрецедентного плана преобразования природы, по которому за 15 лет на территории государства предполагалось создать восемь гигантских лесозащитных полос общей протяженностью свыше 5300 километров.

План приняли по инициативе Сталина, чтобы преградить дорогу жарким юго-восточным суховеям и изменить климат на площади 120 миллионов гектаров. Всего планировалось высадить более 4 миллионов гектаров леса.

Помимо государственных лесных защитных полос началась работа по созданию оросительных систем — всего предполагалось выкопать более 4 тысяч водохранилищ. Первую лесополосу успешно высадили от уральской горы Вишневая до побережья Каспия.

Со смертью Сталина в 1953 году выполнение грандиозного плана свернули. За несколько десятилетий многие лесополосы вырубили, сотни искусственных водоемов забросили, а созданные 570 лесозащитных станций — ликвидировали.