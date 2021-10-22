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Исторический въезд в город открыли в Барнауле

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Упрдор «Алтай»

Работы на историческом въезде в столицу Алтайского края – так называемом Старом мосту, завершили в Барнауле. Его открыли для транспорта после почти двухлетней реконструкции, сообщает Упрдор «Алтай».

Этот мост – один из двух маршрутов, соединяющих Барнаул с Чуйским трактом. В 2018 году выяснилось, что основные элементы конструкции в аварийном состоянии. Ремонт начали в январе прошлого года, тогда же мост закрыли на ремонт для всех видов транспорта.

«В результате проведенных мероприятий автодорожная часть полностью восстановлена. За счет применения современных материалов и технологий вес сооружения уменьшился, что привело к снижению нагрузки на несущие элементы сооружения и позволило продлить срок службы», – отметил начальник ФКУ Упрдор «Алтай» Анатолий Волков.

Во время ремонта было демонтировано более 11 тысяч тонн поврежденных железобетонных конструкций. Автодорожную часть совмещенного моста выполнили из металлических ортотропных плит общим весом 2,2 тысячи тонн. На эстакадах установили новые балки пролетных строений из сборного железобетона весом 2,5 тысячи тонн. Уложили два слоя асфальтобетонного покрытия на площади 9 тысяч квадратных метров, смонтировали перильное и барьерное ограждение.

К открытию движения по обновленному мосту дорожники и городские службы отремонтировали примыкающие к нему участки дороги.

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Алтайский край #Транспорт и дороги
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