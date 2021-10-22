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Центробанк резко поднял ключевую ставку

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Банк России резко повысил ключевую ставку на 0,75 процентных пункта — с 6,5 до 6,75%, сообщается на сайте регулятора. Это шестое повышение ставки подряд, указывающее на цикл ужесточения денежно-кредитной политики.

«Вклад в инфляцию со стороны устойчивых факторов остается существенным в связи с более быстрым расширением спроса по сравнению с возможностями наращивания выпуска. В этих условиях и с учетом вновь повысившихся инфляционных ожиданий баланс рисков для инфляции значимо смещен в сторону проинфляционных», — говорится в заявлении регулятора.

В прошлый раз Центробанк повысил ставку на 0,25 процентных пункта. Последний раз ставка находилась на уровне 7,5% в июне-июле 2019 года. При этом прогноз Bloomberg показывал, что более 50% опрошенных экономистов прогнозировали значительно меньшее повышение ставки.

Банк России также резко повысил прогноз по инфляции на конец года до 7,4–7,9%. Июльский прогноз составлял 5,7–6,2%. В условиях разгона инфляции регулятор решил действовать на опережение, отмечают эксперты.

Ключевая ставка — это процент, под который Центробанк России выдает кредиты коммерческим банкам. При повышении ставки растут проценты по кредитам, включая ипотеку и потребительские займы. Население откладывает потребление, в результате снижается спрос.

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