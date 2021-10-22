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Составлен топ самых популярных авто в фильмах ужасов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Cristianv14 / CC BY-SA 3.0

Компания Ford получила титул «Самый ужасный автопроизводитель» — именно ее машины чаще всего появляются в фильмах ужасов.

Топ составило издание Bristol Street Motors после просмотра 50 лучших фильмов ужасов в рейтинге Empire Online. Всего в исследовании, которое провели в преддверии Хэллоуина, были рассмотрены около 690 машин из этих фильмов.

Чаще всего в фильмах ужасов появляются пикапы Ford F-Series — они были замечены в 13 фильмах из 50. Такой автомобиль можно увидеть в фильме «Максимальное ускорение», снятый в 1986 году Стивеном Кингом.

На втором месте оказался американский седан Ford Crown Victoria. Первую тройку замыкает Cadillac Fleetwood. Далее следует пикап Chevrolet C/K и Ford Custom. Также в первую десятку вошли: Ford LTD Country Squire, Volkswagen Beetle, Ford Escort, Ford Mustang и Ford Transit.

Особенно авторы исследования были удивлены появлением в этом списке Volkswagen Beetle. Как выяснилось, эта машина появилась на экране семь раз. В частности, «Жука» можно увидеть в фильме «Сияние» режиссера Стенли Кубрика.

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