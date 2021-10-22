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#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Каждый третий сотрудник старше 45 отказался от работы

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Каждый третий опрошенный старше 45 лет не работает вообще, 18% сотрудников такого возраста ищут работу без опыта, об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного «VK Работа».

«Согласно данным опроса, около 6% людей старше 45 лет работают на двух и более работах, а 33% на данный момент не работают совсем», — говорится в сообщении.

Также, согласно данным опроса, 51% специалистов не меняют работу после 45 лет. Соискатели рабочих специальностей старше 45 чаще всего откликаются на вакансии администратора, менеджера и кассира.

Около 18% сотрудников старше 45 лет работают без опыта. Такие соискатели идут работать курьерами, грузчиками и официантами.

Тема: Делаем карьеру
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